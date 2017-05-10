Прощальная битва на "Винсенте Кальдерон". Анонс мадридского дерби в 1/2 Лиги чемпионов

В среду, 10 мая, в Мадриде на стадионе "Винсенте Кальдерон" состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Реалом".

Хет-трик Криштиану Роналду в первом матче, по сути, снял все вопросы о том, какой мадридский клуб второй раз подряд сыграет в финале ЛЧ, пишет sport.ua.

Команда Диего Симеоне будет биться за свою честь и сделает все возможное, чтобы в локальном противостоянии добыть победу и таким образом попрощаться с "Висенте Кальдероном", который будет снесен после того, как "матрасники" в следующем сезоне переедут на новую арену — "Метрополитано".

Статистика гласит, что ранее на полуфинальной стадии турнира никому не удавалось отыграть отставание даже в два мяча, а Диего Симеоне нужно ликвидировать фору в три. Реально ли это? Думается, нет. Но в той части Мадрида, которая поддерживает "Атлетико", вспоминают поединок с "Реалом" в Примере, который состоялся два года назад. "Матрасники" забили два быстрых мяча и после того, как "Реал" пошел вперед, раскрыв тылы, забили еще дважды, победив 4:0.

Сохраняет веру в успех и Диего Симеоне, который за время работы в "Атлетико" не один раз доказывал, что невозможное возможно. "У "Реала" может быть лучший состав в мире, наряду с "Барселоной" и "Баварией". Мы гордимся, что играем на такой стадии. У нас есть свои козыри, и мы постараемся выполнить очень сложную задачу. Но мы не сдадимся, пока рефери не даст финальный свисток. Мы верим в себя и в наши сильные качества. Мы не собираемся изменять себе в ответном матче. Мы знаем, на что способны. Я полностью уверен в своих игроках и не сомневаюсь, что завтра они покажут хороший футбол", — пытался вселить уверенность в своих парней Диего Симеоне.

Вторил наставнику и капитан команды Габи, вспомнивший дерби на "Висенте Кальдерон", которое завершилось со счетом 4:0. "Несколько лет назад мы выиграли 4:0, забив два быстрых гола. Им пришлось раскрываться, и мы забили еще дважды. Завтра все будет по-другому. Но мы уверены, что можем сделать камбэк. У нас компактная команда, которая может менять стиль игры. До сих пор нам это помогало. Мы должны использовать свои моменты и пытаться реализовать "стандарты". Последний матч Лиги чемпионов на стадионе "Висенте Кальдерон" — это особое событие. Надеюсь, это будет особенный вечер для всех", — отметил Габи.

Зинедин Зидан перед матчем был хладнокровен, отметив, что для его команды это будет очередным финалом на пути к трофею. И что даже после домашних 3:0 никто и не думает расслабляться. "Атлетико" постарается помешать нам сыграть в фирменном стиле. В этом заключается их игра. Нам же нужно продолжать действовать так, как и раньше. Этот подход помог добраться до полуфинала. В этом плане ничего не изменится.

Конец сезона насыщен важными матчами. Мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем. Клубу нравится попадать в такие ситуации. Каждый поединок становится финалом, и завтрашний матч не является исключением. Собираемся играть в свой футбол — ничего больше мы не можем", — сказал Зидан.

Одним словом, на "Висенте Кальдерон" сегодня вечером будет битва. И пусть после 0:3 шансы "матрасников" на выход в финал мизерные, команда Диего Симеоне не намерена опускать руки, и сделает все возможное, чтобы для "Реала" этот матч не стал легкой прогулкой.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Карраско, Гризманн, Гамейро.

"Реал": Навас, Начо, Рамос, Варан, Марсело Кроос, Каземиро, Модрич, Иско, Бензема, Роналду.

Не сыграют: Хименес, Хунфран, Врсалько — Бэйл, Карвахаль

Коэффициенты букмекеров:

На победу "Атлетико" дают в среднем 2,70, на ничью — 3,70, а на победу "Реала" — 2,65.

Напомним, 9 мая, в итальянском Турине прошел ответный матч полуфинала ЛЧ между местным "Ювентусом" и французский "Монако", он завершился со счетом 2:1. Таким образом, первым финалистом ЛЧ стал итальняский "Ювентус".