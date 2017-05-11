Яркое и непредсказуемое зрелище. Анонс полуфиналов Лиги Европы МЮ — "Сельта" и "Лион" — "Аякс"

В четверг, 11 мая, состоятся ответные матчи полуфинала Лиги Европы. В Англии "Манчестер Юнайтед" сразится с испанской "Сельтой", а во Франции "Лион" сыграет против "Аякса" из Нидерландов.

"Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне делает ставку на победу в Лиге Европы, которая не только принесет манкунианцам трофей, которого еще не было в их коллекции, но и обеспечит прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, пишет football.ua.

Подтверждением этому стало восемь замен в основном составе, которые произвел Жозе Моуриньо в матче первенства Премьер-лиги против "Арсенала" по сравнению с поединком в Виго.

Остается маленькая загвоздка: довести до конца начатое в Испании и, в случае решения этой задачи, одолеть в Стокгольме победителя пары "Лион" — "Аякс".

В последних четырех выездных матчах "Сельта" в Лиге Европы ни разу не проиграла, причем трижды побеждала со счетом 2:0, который абсолютно устроит испанцев. Также галисийцы не устают вспоминать, что ранее смогли пройти "Шахтер" после того, как тоже уступили дома в первом матче со счетом 0:1...

Интересные факты

— "Манчестер Юнайтед" выиграл все шесть домашних поединков в нынешнем еврокубковом сезоне.

— "Сельта "из последних четырех выездных матчей в Лиге Европы три выиграла со счетом 2:0.

— "Сельта" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы неизменно забивает на выезде.

Ориентировочные составы

"Манчестер Юнайтед": Ромеро — Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан — Феллайни, Эррера, Погба — Лингард, Рашфорд, Мхитарян.

"Сельта": Серхио — Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни — Радойя, Эрнандес — Васс, Яго Аспас, Систо — Гвидетти.

Не сыграют: Шоу, Ибрагимович, Рохо, Фосу-Менса, Янг — Росси, Планас.

Слова

Жозе Моуриньо, тренер "Манчестер Юнайтед":

"Трофеи очень важны для нашего клуба, но надо сначала попасть в финал. "Манчестер Юнайтед" еще никогда не выигрывал этот турнир, и мы постараемся заполнить пробел в клубном музее. Кроме того, победа в евротурнире будет очень важна для наших молодых игроков, для придания им уверенности в новых турнирах. Мы будем всеми силами сражаться за победу и сделаем все возможное, чтобы ее добыть".

Эдуардо Бериццо, наставник Сельты:

"Я предполагаю, что "Манчестер Юнайтед" не будет действовать от результата в первом поединке, а постарается выиграть этот матч. Это уникальная команда, которая играет тем сильнее, чем выше давление на нее. Но для нас главное — сыграть в свою игру и выйти в финал. Я знаю, что на Олд Траффорд нас будут поддерживать 3000 наших болельщиков. Постараемся сделать так, чтобы они не жалели о столь далекой поездке".

Первый поединок между "Аяксом" и "Лионом" оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны — яркие, разнообразные атакующие комбинации хозяев и четыре забитых мяча при полном провале в обороне и на удивление низкой реализации голевых моментов гостей. С другой — множество растранжиренных возможностей у "Аякса" и далеко не идеальная игра красно-белых в защите.

Довольно сложно предугадать, чем закончится противостояние в Лионе и кто в итоге пройдет в финал, однако ясно, что "Аяксу" не стоит почивать на лаврах, поскольку хозяева в нынешнем розыгрыше Лиги Европы выиграли все три домашних матча, причем забили в них 13 мячей, а пропустили всего 4.

В любом случае нас ожидает зрелище, яркое и непредсказуемое.

Интересные факты

— "Лион "дважды проходил в следующий раунд после поражения в первом матче, причем в Кубке УЕФА-2001/2002 сумел это сделать в схожей ситуации — уступил "Брюгге" 1:4 и взял реванш 3:0.

— "Аякс" семь раз уступал дорогу сопернику после первой домашней победы, но лишь раз в том случае, если преимущество было больше, чем в один мяч: в 1/16 Лиги Европы-2012/2013 обменялся победами 2:0 со "Стяуа" и проиграл в серии пенальти.

Ориентировочные составы

"Лион": Лопеш — Жалле, Нкулу, Диахаби, Морель — Тусар, Гоналон — Корне, Толиссо, Вальбуэна — Ляказетт.

"Аякс": Онана — Виргевер, Санчес, де Лихт, Вельтман — Клаассен, Шене, Зиеш — Траоре, Дольберг, Юнес.

Под вопросом: Ляказетт, Диахаби, Толиссо, Янга-Мбива — Синкгравен.

Слова

Бруно Женезио, тренер "Лиона":

"Мы были немного ошарашены результатом первого матча, однако еще ничего не решено, и мы по-прежнему имеем шанс пройти в финал. Мы очень много обговаривали то, что произошло в Амстердаме, но теперь пришло время действовать. Я не сомневаюсь, что мы сможем забить, осталось только забить достаточно. Плюс для нас — то, что Ляказетт практически полностью восстановился. Его присутствие дает нам большое преимущество, поскольку он не только будет отвлекать на себя внимание защитников, давая шанс забить товарищам, но и сам, естественно, может забить. "Аякс" — очень молодая команда, и если сразу не дать ей сыграть в свою игру, может занервничать и наделать ошибки, нам же надо сохранять абсолютное спокойствие и атаковать".

Петер Бос, наставник "Аякса":

"Я не собираюсь выбирать между "обязательно забить" и "ни в коем случае не пропустить". Наша цель — и то, и другое. Да, у нас очень молодая команда, но это уже 18-й поединок для нас в нынешнем евросезоне, так что мы уже успели набраться опыта. Хорошо, что у нас есть задел в виде уверенной домашней победы, а фанатическая поддержка переполненного стадиона соперника станет лишь дополнительным стимулом для нас, как это было с "Шальке".

Напомним, в первом полуфинале "Манчестр Юнайтед" в гостях минимально победил "Сельту", а "Аякс" в Амстердаме выиграл у "Лиона" со счетом 4:1.