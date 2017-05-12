1/2 финала Лиги Европы. Триллер в Лионе и драка в Манчестере, обзоры матчей и видео голов

В 1/2 финала Лиги Европы УЕФА голландский "Аякс" по сумме двух матчей (5:4) взял верх над французским "Лионом", а английский "Манчестер Юнайтед" с общим счетом 2:1 обыграл испанскую "Сельту".

"Аякс", разгромив "львов" в Амстердаме (4:1), в Лионе, несмотря на поражение в меньшинстве — 1:3, сумел довести поединок до позитивного для себя результата, сообщает Укринформ.

Каспер Дольберг на 27-й минуте первым принес успех гостям после проникающей передачи Амина Юнеса. В самой концовке первого тайма Александр Ляказетт реализовал пенальти и почти сразу же вывел "Лион" вперед. На 81-й минуте Ван де Беек попал в крестовину, а Ник Виргивер срезал мяч в свои ворота после удара Рашида Геззаля.

"Манчестер Юнайтед", минимально обыграв "Сельту" в гостях (1:0), обменялся с галисийцами голами на "Олд Траффорд" — 1:1. На 17-й минуте Маруан Феллайни головой замкнул подачу Маркуса Рэшфорда на дальнюю штангу, а Ронкалья сравнял счет за пять минут до окончания основного времени. В концовке Факундо Ронкалья и Эрик Бейи получили по прямой красной карточке за драку, а Йон Гвидетти на последних секундах упустил возможность подарить "Сельте" путевку в финал.

В прошлом году Лигу Европы в третий раз кряду выиграла испанская "Севилья", которая в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов УЕФА.

Финал Лиги Европы-2016/17 будет принимать 24 мая "Френдс Арена" в Сольно (Швеция).

Напомним, донецкий "Шахтер" выбыл из борьбы на стадии 1/16 финала, уступив "Сельте" в дополнительное время (1:0, 0:2).

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