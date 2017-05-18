Украинцы завоевали две награды на престижном турнире по японскому рукопашному бою

Во французском Вандевр-ле-Нанси украинские бойцы впервые участвовали в престижном международном турнире по Nippon Kempo (японское боевое искусство, содержит, в частности, техники дзюдо, каратэ, бокса и айкидо) среди любителей и завоевали две награды.

Об этом "Главреду" сообщили в Украинской Ассоциация Nippon Kempo.

По ее данным, в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из семи стран мира (Украина, США, Мексика, Италия, Испания, Франция, Японии).

Украинцы Сергей Устенко и Олег Никитин завоевали второе, а также третье место соответственно в категории "цветных поясов" (после 35).

Тренер бойцов — президент Ассоциации Nippon Kempo в Украине, мастер третьего дана (черный пояс) Вячеслав Журавлев заявил, что полученные победы — прорыв и толчок для развития искусства японского рукопашного боя в нашей стране.

Ранее сообщалось, что в Варшаве на первенстве Европы по дзюдо украинские спортсмены завоевали две золотые награды. Узнать больше о достижениях наших соотечественников можно здесь.