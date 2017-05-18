СМИ рассказали, где может продолжить карьеру главный тренер "Шахтера"

Паулу Фонсека, который в текущем сезоне привел донецкий "Шахтер" к чемпионству и победе в Кубке Украины, входит в число основных кандидатов на пост главного тренера французского ПСЖ.

Об этом сообщает издание Golo со ссылкой на авторитетную французскую L'Equipe.

Сообщается, что летом этого года ПСЖ, скорее всего, отправит в отставку Унаи Эмери, а на его место пригласит нового специалиста.

Приоритетным вариантом для руководства парижан является нынешний наставник "Монако" Леонарду Жардим, которого в то же время сватают в качестве будущего наставника в лондонский "Арсенал". В случае неудачи в переговорах с Жардимом ПСЖ может обратиться к варианту с главным тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой.

По итогам нынешнего сезона ПСЖ проиграл "Монако" борьбу за чемпионство во Франции, а в Лиге чемпионов вылетел в 1/8 финала от "Барселоны", несмотря на победу в первом матче со счетом 4:0. На "Камп Ноу" в ответном матче парижане потерпели сокрушительное поражение 1:6.

44-летний Паулу Фонсека возглавил "Шахтер" летом минувшего года вместо ушедшего в "Зенит" Мирчи Луческу.

Действующий контракт Фонсеки с горняками рассчитан до лета 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что бразильский полузащитник "Шахтера" может продолжить карьеру в Италии.