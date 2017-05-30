В США матч бейсбольных команд закончился массовой дракой игроков, опубликовано видео

В США во время матча североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB) между командами "Сан-Франциско Джайентс" и "Вашингтон Нэшионалс" произошла массовая драка с участием игроков обеих команд.

Видео инцидента опубликовано на канале Fedor Larsi в YouTube.

Бьющий столичной команды Брайс Харпер напал на питчера калифорнийцев Хантера Стрикленда, который угодил ему мячом в бедро. После этого в потасовку вступили остальные бейсболисты.

MLB объявила, что рассмотрит инцидент и решит вопрос о применении дисциплинарных мер к участникам беспорядков.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове подрались футбольные фанаты: десятки задержанных.

Видео: Fedor Larsi.