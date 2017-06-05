Коноплянка о своем контракте с "Шальке": это делает меня только сильнее

Один из лидеров сборной Украины, полузащитник Евгений Коноплянка стал полноценным игроком немецкого "Шальке". Клуб из Гельзенкирхена официально выкупил контракт нашего футболиста у испанской "Севильи" за 15 миллионов евро.

Об этом в эфире канала "Футбол 1" сообщил сам Коноплянка, пишет Обозреватель.

"Шальке" официально выкупил мой контракт. Сумма трансфера – 15 миллионов евро. Правда, лучше бы меня купили за пять миллионов, но я бы играл, и мною бы дорожили. А так это впервые в моей карьере, чтобы я имел такое малое количество игровой практики.

В "Севилье" я гораздо чаще играл, и в сборную всегда приезжал в хорошей форме. Но ничего — все это делает меня только сильнее", – заявил футболист.

Ранее в немецком "Шальке" заявляли, что ошиблись, включив опцию обязательного выкупа в арендное соглашение Евгения Коноплянки.