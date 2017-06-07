Хацкевич рассказал об общих интересах с Ребровым

Новый главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич заявил, что у него очень много общих интересов с экс-наставником клуба Сергеем Ребровым.

Об этом он рассказал в интервью Сегодня.

По словам специалиста, они оба интересуются, в частности, футболом, теннисом и рыбалкой.

"А еще он (Ребров — Ред.) поинтересовался (во время встречи после назначения иностранца на должность — Ред.): "Где сейчас можно рыбу половить?". Я ему говорю: "Конечно, подскажу, но ты с этим делом не затягивай: сейчас — самый клев!", — сказал Хацкевич.

Напомним, в конце мая Сергей Ребров заявил об отставке с поста главного тренера "Динамо". Позже наставник сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что во главе клуба тот "достиг всего".