Усик сказал, когда проведет следующий бой

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что проведет следующий бой 26 августа на одном из стадионов нашей страны.

Об этом пишет xsport.ua.

В то же время спортсмен подчеркнул, что хотел бы выйти на ринг в Одессе, там после противостояния он мог бы сходить на пляж с супругой.

"Дата есть — 26 августа. Еще не определилась арена, но это будет на одном из украинских стадионов… Если это будет во Львове — с удовольствием. Я уже там боксировал, очень хорошо принимают люди", — отметил боксер.

Напомним, в апреле Александр Усик защитил чемпионский титул в бою с американцем Майклом Хантером-младшим, победив его единогласным решением судей. Позж наш соотечественник бросил вызов чемпиону мира по версиям WBC — латышу Майрису Бриедису.

Видео: XSPORT.ua