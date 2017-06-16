Роналду решительно настроен покинуть "Реал" — СМИ

Португальский футболист-нападающий Криштиану Роналду намерен покинуть испанский "Реал" из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов.

Об этом A Bola рассказал источник, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что игрок настроен решительно.

По данным собеседника, позиция форварда обсуждению не подлежит, о чем он уже сообщал президенту клуба Флорентино Пересу.

Ранее стало известно, что прокуратура Испании подала в суд на Криштиану Роналду, португальца обвинили в обмане властей государства на 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год.