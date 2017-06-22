Шесть матчей в Австрии. "Динамо" определилось с календарем подготовки к новому сезону

Киевское "Динамо" 26 июня отправится в австрийский Тироль, где следующие две недели будет готовиться к старту нового сезона.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте "Динамо".

В планах тренерского штаба во главе с Александром Хацкевичем проведение шести контрольных матчей.

Уже достигнута договоренность со всеми соперниками.

Контрольные матчи "Динамо" в австрийском сборе:

30.06 (Ваттенс, начало — в 20:00). "Ваттенс" (Австрия)

01.07 (Штанс, 19:00). "Ботошани" (Румыния)

04.07 (Швац, 19:00). "Карабах" (Азербайджан)

05.07 (Швац, 20:00). "Университатя" (Крайова, Румыния)

08.07 (Енбах, 16:00). "Утрехт" (Нидерланды)

09.07 (Швац, 19:00). "Спарта" (Чехия)

Напомним, ранее Игорь Суркис назвал задачи, которые стоят перед "Динамо".