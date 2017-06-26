Во Львове пройдет XI Международный фан-фестиваль для футбольных болельщиков

29 июня — 2 июля 2017 во Львове пройдет уже 11-й по счету традиционный международный фан-фестиваль для футбольных болельщиков разных стран под названием "Eurofanz".

В футбольном турнире примут участие фан-сборные следующих стран:

Беларусь, Грузия, Ирландия, Латвия, Словения, Финляндия, Франция и Швеция,

а также фан-команды следующих клубов:

"Ньюкасл" (Англия), "Копенгаген" (Дания), "Херенвен", "Фейеноорд" (обе — Нидерланды),

"АИК" (Швеция), "Хельсинки" (Финляндия), "Динамо Бухарест" (Румыния), "Зимбру" (Молдова), "Словацко", "Брно" (обе — Чехия), "Дукла", "Спартак Миява" (обе — Словакия), "Динамо Минск" (Беларусь), "Флора" (Эстония), плюс две команды от Украины — "Карпаты" и фан-сборная Украины.

Итого — 24 команды болельщиков со всей Европы.

Матчи будут проходить под живой комментарий и музыкальное сопровождение.

Во время турнира состоится благотворительная акция "Фанаты Европы — львовским детям". Делегации болельщиков привезут во Львов гуманитарную помощь в детские больницы и интернаты.

Фан-фестиваль "Eurofanz-2017" станет самым масштабным мероприятием подобного типа во всей Европе.

Адреса стадионов и даты проведения матчей (вход на стадионы — бесплатный):

— Стадион "Прогресс" (г. Львов, ул. Б. Януша, 1): 30 июня (10:00 — 20:00), 1 июля (10:30 — 16:30);

— Стадион "Сокол" (г. Львов, ул. Патона, 1): 30 июня (10:00 — 20:00), 1 июля (10:30 — 16:30);

— Стадион СКА (г. Львов, ул. Клепаровская, 39-А): 30 июня (10:00 — 20:00);

— Стадион "Украина" (г. Львов, ул. Липовая Аллея, 5): 2 июля (10:30 — 16:00) (2 полуфинала, финал, награждение).

фото: ultras.org.ua