Российский футбольный активист: "Гомофобные шутки Путина вредят нашей стране"

30 июня 2017, 16:07

"Россия — это не только Путин", говорит болельщик ЦСКА.

Владимир Путин

Западные СМИ преувеличивают проблемы в России, однако гомофобные шутки президента РФ Владимира Путина вредят нашей стране.

Об этом немецкому изданию Die Zeit заявил Роберт Устиан, болельщик ЦСКА, член комитета Объединения футбольных болельщиков и основатель группы "Фанаты ЦСКА против расизма", перевод интервью которого публикует InoPressa.ru.

Устиан признал, что чернокожие футболисты, играющие за российские клубы, нередко подвергаются оскорблениям на матчах со стороны фанатов команды-соперника. "С трибун слышны обезьяноподобные выкрики или что-то еще в этом духе. Больший примитив трудно себе представить — это позор. Но, если африканец забивает гол в ворота соперника, эти же фанаты ликуют".

В Германии подобная проблема существовала в конце 1980-х — начале 1990-х годов. "Я знаком со многими фанатами и фанатскими группами из Германии. Вам удалось взять эту проблему под контроль, мы тоже этого хотим", — сообщил собеседник издания. "В Германии сложилась удивительная фанатская культура: поход на матч, проходящий, например, на стадионе в Берлине, — настоящее событие".

Роберта Устиана и его единомышленников заботит проблема не только расизма, но и фашизма. "Рациональными мотивами этого не объяснить. Те же самые люди (Устиан имеет в виду фанатов ФК "Спартак", отмечавших день рождения Гитлера. — Прим. ред.) чествуют и своих предков, погибших во время Великой Отечественной войны. Это демонстрирует, насколько шизофренично сообщество болельщиков".

"Россия отнюдь не расистское или ксенофобное государство. Мы просто имеем дело с серьезной проблемой оголтелых фанатов. Практически во всех клубах Первой лиги, взять хотя бы ФК "Краснодар", доминируют праворадикальные группы. В ЦСКА костяк радикально настроенных фанатов — это человек 200, большинство же, напротив, настроены миролюбиво", — заявил Устиан.

Касаясь своей программы, при составлении которой он ориентировался на фанатские проекты в других странах, собеседник Die Zeit сказал, что "воспитание молодого поколения гораздо актуальнее и эффективнее, чем репрессии. Большинство функционеров и политиков не могут или не хотят заниматься этой темой. Министр спорта Виталий Мутко, например, утверждает, что расизма у нас нет. Как будто, если проблему замалчивать, она перестанет существовать. Голову в песок предпочитают прятать и футбольные чиновники. Но постепенно улучшения все-таки происходят. Так, вратарь ЦСКА, капитан сборной Игорь Акинфеев выступил в видеоклипе против расизма. Российский футбольный союз назначил Алексея Смертина (...) уполномоченным по борьбе с расизмом и дискриминацией".

"Наша страна прилагает много усилий, чтобы ЧМ по футболу в 2018 году прошел спокойно. Для этого тех, кого подозревают в склонности к агрессии, не будут пускать на стадионы. (...) Возможно, государство заключило с ними какую-то сделку. (...) Но должен заметить, что за границей показывают искаженную картинку о России", — отметил футбольный активист и привел в пример документальный фильм BBC об агрессивных футбольных фанатах из России.

"Фильм BBC напоминает советскую пропаганду. ЧМ станет фестивалем насилия, утверждают его авторы. Это меня разозлило. Конечно, фанатская агрессивность существует, но она вынесена за пределы стадиона, как и в других странах", — сказал Устиан. Он уверен, что в ходе предстоящего ЧМ событий, аналогичных фанатским столкновениям в Марселе в 2016 году, не будет.

Устиан затронул и такую актуальную для России проблему, как гомофобия. "Я знаю тех, кто поддерживает нашу борьбу против расизма и фашизма, но не понимает, почему нас заботит судьба людей с другой сексуальной ориентацией. Гомофобия, к сожалению, подпитывается сверху. Гомофобные шутки Путина вредят нашей стране", — сказал Устиан.

"В мире создается однобокий образ нашей страны. Россия — это не только Путин. Наше правительство многое делает не так, как, впрочем, и западные. В следующем году мы всех ждем в гости. Давайте похороним стереотипы и вместе окунемся в футбольный праздник. ЧМ дает нам отличный шанс исправить отношения между нашими странами", — замечает в заключение Роберт Устиан.

Больше по теме читайте в авторской статье "Главреда": О британских вбросах и проблемных вопросах: пройдет ли в России "фестиваль околофутбольного насилия"?

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