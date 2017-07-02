Украинский боксер травмировался и уступил "Русскому витязю" по очкам

В Москве прошел бой между супертяжеловесом украинцем Андреем Руденко и российским супертяжем Александром Поветкиным (прозвище — "Русский витязь") за пояса WBO International и WBA International, наш соотечественник уступил противнику по очкам.

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что в первом раунде украинский спортсмен получил травму — защемил нерв в области шеи.

После пятиминутной паузы, под нажимом секундантов, Руденко решил продолжить бой. Украинец провел поединок, практически не поднимая головы, но, со временем, сумел приноровиться к манере ведения боя соперником и, в определенные моменты, даже имел небольшое преимущество.

Тем не менее, он испытывал постоянный дискомфорт и не смог навязать россиянину свой бокс. Единогласным решением судей победу одержал Поветкин — 120:109, 120:108, 120:108.

Ранее сообщалось, что в Харькове завершился Чемпионат Европы по боксу, сборная Украины получила первое командное место и шесть медали в общем зачете. Узнать больше о достижениях наших бойцов можно здесь.

Видео: FightSpace