Квалификация еврокубков. "Динамо", "Олимпик" и "Александрия" узнали соперников

В пятницу, 14 июля, состоялась жеребьевка квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2017 годов.

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" начнет свой путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.

Жребий выбрал в соперники динамовцам швейцарский "Янг Бойз".

Первый матч пройдет 25/26 июля в Киеве, ответный — 1/2 августа.

Отметим, что в прошлом году "Янг Бойз" был соперником по квалификационному раунду ЛЧ донецкого "Шахтера". Тогда швейцарцы проиграли первый матч, но в ответном сумели победить в серии пенальти и пройти дальше.

Вместе с тем, донецкий "Олимпик" в прошлом сезоне впервые в истории добился права представлять Украину в еврокубках.

По итогам жеребьевки, "Олимпик" встретится с греческим ПАОК.

Первый матч пройдет 27 июля в Украине, ответный — 3 августа.

В свою очередь, "Александрия" дебютировала в еврокубках в прошлом году, но не сумела пройти хорватский барьер.

По итогам жеребьевки, "Александрия" встретится с победителем пары Астра (Румыния)/"Зиря" (Азербайджан).

Первый матч пройдет 27 июля, его украинцы проведут на выезде, ответный — 3 августа.

Напомним, ранее в УЕФА объявили состав символической сборной Лиги чемпионов.