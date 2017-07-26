"Динамо" первым из украинских клубов начинает борьбу за еврокубки с "Янг Бойз": анонс матча

26 июля 2017, 11:10

 "Бело-синие" должны одержать победу в этом матче.

Сегодня, 26 июля, киевское "Динамо" проведет домашний матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз". Начало матча — в 19.30.

Оба коллектива подходят в прекрасном расположении духа к анонсируемому поединку. Подопечные Александра Хацкевича в Премьер-лиге одолели извечного своего соперника — донецкий "Шахтер". А "Янг Бойз" с разницей в два мяча переиграл "Базель". И одна и другая поверженные команды являются действующими чемпионами своих стран. Игра, продемонстрированная киевлянами, вселяет надежду на позитивный результат, пишет footboom.com.

Скорее всего, швейцарцы построят игру в Киеве от обороны, полагаясь на быстрые контратаки. Моменты у их ворот будут, и самое главное, чтобы киевляне их реализовали. Родные стены, поддержка болельщиков, эмоциональный подъем после победы над "Шахтером" должны положительно сказаться на подопечных Хацкевича.

Несмотря на то, что "Янг Бойз" крепкий середняк, "бело-синие" должны одержать победу в этом матче. Да, все будет решаться в Швейцарии, но дома нужна победа, и ее нужно завоевать любой ценой.

Интересные факты:

— "Динамо" ни разу не проигрывало швейцарским командам дома — две ничьи и две победы.

— Всего на счету "Динамо" в еврокубковых встречах с командами из Швейцарии четыре победы, две ничьи и два поражения.

— В прошлом сезоне на этой же стадии Лиги чемпионов "Янг Бойз" в серии пенальти одолел Шахтер.

Ориентировочные составы:

 

Слова

 

Александр Хацкевич, тренер "Динамо":

"В наших обычных планах подгототвки перед встречей с "Янг Бойз" ничего не менялось, разве что добавилось дополнительное теоретическое занятие. Для нас главное — сыграть надежно в обороне и максимально эффективно в атаке. Прошлогодний "Янг Бойз" мы не анализировали, но принципы построения игры нашего соперника не изменились: хорошо организованная оборона, много длинных передач на высокого нападающего. Мы внимательно просмотрели три матча "Янг Бойз" — против "Сток Сити", "Бенфики" и "Базеля". Они показали, что у команды уже определился стабильный состав. Об ответном поединке, который придется проводить на синтетике, пока не думаем. Давайте сначала отыграем первый матч".

Адольф Хюттер, тренер "Янг Бойз":

"Невзирая на все обстоятельства, я считаю, что у нас есть шансы пройти дальше. На матч против Динамо мы приготовили различные тактические приемы и ходы, но главное — должны продемонстрировать серьезную игру. Динамо сильно играет на своем поле, поэтому в первом матче нам нужен результат, который сохранит нам хорошие шансы на общий успех. В прошлом году мы прошли Шахтер после выездного поражения 0:2. Трудно сказать, устроит ли такой же результат нас на сей раз. Будем стараться, чтобы итог первого матча был как можно лучшим для нас". 

Ранее Хацкевич заявлял, что игроки киевского "Динамо" готовятся к предстоящему матчу квалификации Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз" так же, как и к предыдущим встречам. 

фото: footboom.com

 

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Киев Динамо Лига чемпионов матч Швейцария Хацкевич Янг Бойз Хюттер
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