Нужен гандикап. Эксперты дали прогнозы накануне матча квалификации ЛЧ "Динамо" — "Янг Бойз"

В среду, 26 июля, киевское "Динамо" проведет домашний матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз". Накануне поединка футбольные эксперты поделились своими прогнозами.

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец подчеркнул, что матч для киевского "Динамо" с "Янг Бойз" будет непростым, сообщает dynamo.kiev.ua.

По его мнению, швейцарцы —очень неплохая команда, серебряный призер прошлого первенства своей страны.

"Но я все же рискну предположить, что победу в данной встрече одержит клуб из Киева. Динамовцы играют дома, в минувшие выходные они победили в чемпионате своего главного соперника — донецкий "Шахтер", поэтому будут на подъеме в плане психологии.

Опять же, сезон в Украине начался раньше, игровой практики у динамовцев хватает. "Янг Бойз" же сыграл только один матч. Думаю, в борьбе и ценой мобилизаций всех сил "Динамо" сумеет победить в первой встрече", — уверен экс-киевлянин.

Легендарный нападающий киевского "Динамо", обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов согласен, что соперник у "Динамо" не прост.

"Я бы не делал заявлений о том, что швейцарцы уже не те. "Янг Бойс" — еще тот крепкий орешек, злые и голодные до побед в еврокубках, не менее чем подопечные Александра Хацкевича. Будут биться до последнего и просто так не отступят.

Верится, что начатая в субботу победная серия будет непрерывной. Удачи вам, "бело-синие"! За дело!!! С уважением, Игорь Беланов", — написал Игорь Иванович на своей странице в Facebook.

Известный российский комментатор Алексей Андронов отметил, что на этом этапе вступают в квалификацию Лиги чемпионов всё более и более именитые клубы.

"Понятно, что перед киевским "Динамо" стоит задача выйти в групповой турнир. "Янг Бойз" в прошлом году на этой стадии выбил "Шахтёр", так что, думаю, никакой недооценки со стороны киевлян быть не может. Команда неудачно стартовала в сезоне, проиграв матч за Суперкубок, но сумела исправиться, обыграв "Шахтёр" в национальном чемпионате в минувшие выходные. И теперь "Динамо" должно подходить в хорошем настроении к этой встрече.

Вряд ли "Янг Бойз" будет претендовать на победу в Киеве. Скорее всего, швейцарцы постараются удержать ничью или хотя бы забить гол. "Динамо" вижу фаворитом игры. Лучший вариант ставки — победа "Динамо" с форой (-1). Коэффициент — 1,85, — сказал Андронов.

А бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко считает, что противостояние "Динамо" со швейцарцами будет напоминать прошлогодние матчи "Янг Бойз" с донецким "Шахтером".

"Потому что "Динамо" после победы над "Шахтером" находится в хорошей форме, уверен в своих силах. "Янг Бойз" играет на выезде не очень хорошо, и у "Динамо" есть все шансы решить вопросы уже в первом матче. Думаю, киевляне будут стремиться к этому.

Исходя из этого, я бы поставил на победу "Динамо" с форой (-1,5). Хозяевам перед ответной встречей нужен гандикап, и на это будут брошены все силы", — сказал Калиниченко.

Ранее Хацкевич заявлял, что игроки киевского "Динамо" готовятся к предстоящему матчу квалификации Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз" так же, как и к предыдущим встречам.



Фото: fcdynamo.kiev.ua.