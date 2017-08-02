Хацкевич поделился планами на игру с "Янг Бойз", анонс матча

Сегодня, 2 августа, в Берне в 21.15 по киевскому времени состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между киевским "Динамо" и швейцарским "Янг Бойз".

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился своим мнением перед ответной игрой команды, сообщает официальный сайт столичной команды.

"Готовились, как обычно перед всеми играми — были и теоретические занятия, и тактические занятия, одно из них буквально вчера. Моделировали нашу завтрашнюю игру. Понимаем, что, как сопернику, так и нам, будет достаточно тяжело", — говорит Хацкевич.

Он также отметил, какие выводы команда сделала из прошлой игры и поделился планами на сегодняшний матч.

"Опирались на домашнюю игру, показали ребятам, где у нас были проблемы и те моменты, которые хотели видеть от ребят в первом матче. Что будет — пока не могу сказать, ведь еще нужно определиться с основным составом. У нас есть кое-какие кадровые проблемы. После теоретического занятия я сказал футболистом, что они уже сейчас должны проверить себя и то, кто готов завтра играть на 100%. После предматчевой тренировки и медобследования будем знать, кто в каком состоянии", — сказал наставник киевлян.

Говоря об отсутствии в Берне Мораеса, тренер заметил: "На самом деле, у него проблемы с паховыми кольцами, вчера мы говорили — после совещания с врачами он сказал, что ему понадобится еще около 10-ти дней на реабилитацию".

Между тем, комментируя отсутствие в составе Сидорчука и Хачериди, он сказал: "Других опасений у меня, к счастью, нет. Дай бог, чтобы и сегодня ничего не произошло. А эти ребята должны себя проверить и сказать, готовы ли они сегодня играть".

"В этом году у меня много дебютов. Дай Бог, чтобы на выезде был такой же дебют в еврокубках, как и неделю назад в Киеве", — подчеркнул главный тренер "Динамо".

Наставник "Янг Бойз" Адольф Хюттер отметил, что его команде в матче с "Динамо" придется решить непростую задачу.

"Нам нужно найти необходимый баланс между настойчивостью в атаке и осторожностью в обороне. К сожалению, к поединку против Динамо не успеет восстановиться наш основной вратарь Давид фон Балльмоос, которого заменит Марко Вольфли. Также не буду скрывать, что мы будем действовать с двумя нападающими, но кто составит пару Гийому Оаро, Роже Ассале или кто-то другой, я определю перед матчем".

Ориентировочные составы:

"Янг Бойз": Вольфли, Бенито, фон Берген, Нуху, Мбабу, Раве, Эбишер, Саного, Фасснахт, Оаро, Ассале.

"Динамо": Коваль, Кадар, Вида, Хачериди, Морозюк, Шепелев, Буяльский, Гонсалес, Ярмоленко, Гармаш, Мбокани.

Напомним, первая игра в Киеве состоялась неделю назад и завершилась уверенной победой "Динамо" со счетом 3:1.