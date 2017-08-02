В Киеве по обвинению в педофилии задержан двукратный олимпийский чемпион

В Киеве правоохранители задержали двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо австрийца Петера Зайзенбахера, которого обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девочек.

Как сообщает РИА "Новости", Зайзенбахеру предъявлены обвинения в изнасиловании двух детей 11 и 13 лет, а также в попытке насильственных действий по отношению к 16-летней ученице в 2001 году на тренировочных сборах в Хорватии.

Австриец, вошедший в историю мирового спорта, как первый дзюдоист, выигравший две Олимпиады подряд, может сесть за решетку на 10 лет.

"В связи с ордером на задержание, выданным в декабре 2016 года Земельным уголовным судом Вены, и интенсивными поисковыми мероприятиями компетентных органов по розыску в Грузии и в Украине обвиняемый Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в своем доме в Киеве. Необходимый запрос о выдаче обвиняемого в Австрию уже представлен украинским властям, дата судебного слушания будет установлена в соответствии с фактической экстрадицией", — заявила представитель Земельного уголовного суда Вены судья Кристина Зальцборн.

После завершения спортивной карьеры Петер Зайзенбахер стал одним из самых успешных тренеров Европы. Под руководством австрийца сборные Грузии и Азербайджана добирались до призовых мест на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Напомним, в Николаеве сокамерники забили до смерти насильника 15-летней школьницы.

Фото: arenasporta.com.ua.