До суда не дожил. В Николаеве сокамерники забили до смерти насильника 15-летней школьницы

Житель Николаевщины, в СИЗО сокамерники жестоко избили задержанного по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы в николаевском парке "Победа".

Как сообщил источник в прокуратуре, мужчина умер в городской больнице скорой медицинской помощи пишут Новости-N.

По информации правоохранителей, задержанного доставили из Николаевского СИЗО в субботу, 29 июля в бессознательном состоянии — он был сильно избит. Пострадавшего поместили в отделение реанимации. Несмотря на все проведенные лечебные мероприятия, на следующее утро он умер.

Местные СМИ ранее писали, что 24 июля, в парке "Победа" в Николаеве неизвестный под угрозой применения силы затащил в кусты и изнасиловал 15-летнюю школьницу, возвращавшуюся домой из колледжа.

Через два часа полицейские, по приметам, сообщенным потерпевшей, задержали подозреваемого на автостанции возле Центрального рынка. Им оказался ранее четырежды судимый, в том числе дважды — за изнасилование, житель Николаевской области. В тот же день задержанный признался в совершении преступления.

Напомнипм, в Николаеве девушка, узнав о самоубийстве возлюбленного, покончила с собой.