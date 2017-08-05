Премьер-лига. "Карпаты" во Львове одержали волевую победу над "Сталью", видео голов

В субботу, 5 августа, во Львове завершился стартовый матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" обыграли "Сталь" из Каменского со счетом 3:1.

Львовяне одержали волевую победу в домашнем матче, пишет УНИАН.

Игра началась атаки "Стали" и на 8-й минуте гости получили право на пробитие пенальти. Голкипер "Карпат" Роман Пидкивка сбил Марьяна Мысыка, который по центру ворвался в штрафную и получил предупреждение. Гол с пенальти забил Эдгар Малакян — мяч после удара влетел в правый от бившего угол. Пидкивка упал в противоположный угол.

Еще до перерыва львовяне сравняли счет. На 30-й минуте гол забил Игорь Худобяк. После атаки правым флангом и передачи Дениса Мирошниченко в штрафную Худобяк в касание отправил мяч в дальний угол — 1:1.

Во втором тайме, на 64-й минуте, львовян вывел вперед Олег Голодюк. Игроку удался блестящий удар со штрафного, после которого мяч влетел в девятку — Герман Пеньков прыгнул за мячом, но не дотянулся — 2:1.

На 73-й минуте Олег Голодюк получил красную карточку. Игрок грубо сыграл против Андрея Якимива, получил вторую желтую карточку и автоматическое удаление. Тем не менее, воспользоваться численным преимуществом игрокам "Стали" не удалось.

Более того, на 80-й минуте Роман Дебелко по центру ворвался в штрафную и его сбил Малакян. Дебелко реализовал пенальти — игроку удался не очень сильный удар под перекладину, а Пеньков прыгнул наугад в угол ворот.

"Карпаты" – "Сталь" 3:1

Гол: Худобяк, 30, Голодюк, 65, Дебелко, 81 (с пенальти) — Э. Малакян, 7 (с пенальти)

"Карпаты": Пидкивка – Федецкий (Кортеджано, 59), Нестеров, Лобай, Лебеденко – Ткачук (Голодюк, 26), Клец – Мирошниченко (Ди Франко, 46), Худобяк, Чачуа – Дебелко.

"Сталь": Пеньков – Тымчик, Грачев, Мыцик (Щебетун, 78), Михайличенко – Якимив, Г. Малакян – Мысык (Хоцяновский, 69), Э. Малакян, Кузык – Климчук (Вакула, 54).

Предупреждения: Пидкивка, Мирошниченко, Худобяк, Федецкий, Голодюк, Чачуа – Г. Малакян, Якимив, Михайличенко, Хоцяновский

Удаление: Голодюк, 73 (вторая желтая)

Таким образом, "Карпаты" набрали 4 очка и сделали рывок в текущей турнирной таблице с 11-го на 7-е место. На счету "Стали" осталось 6 баллов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Мариуполь" разгромно победил "Черноморец".

Фото: ФК "Карпаты".

Видео: ТСН.