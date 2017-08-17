Плей-офф Лиги Европы. В первом тайме "Александрия" и БАТЭ забили по одному голу

В четверг, 17 августа, закончился первый тайм первого матча плей-офф Лиги Европы между БАТЭ из Беларуси и украинской "Александрией", команды забили по одному голу.

Игра проходит в белорусском Борисове на "Борисов-Арене", за ней следит венгерский арбитр Тамаш Богнар.

Белорусы с первых минут противостояния начала активно атаковать и уже вскоре открыли счет — Иванич получил мяч от Стасевича и в касание пробил, попав в дальний угол ворот.

Немного позже александрийцы смогли исправить ситуацию. Бацула с левого фланга увидел, что Банада находится по центру ворот соперника совершенно один, и отдал отличную передачу. Тот набежали и пробил в касание, сделав счет 1:1. До конца тайма было несколько опасных моментов, однако никто не забил.

Видео гола Иванича на 8-й минуте игры

Видео гола Банады на 19-й минуте игры

Стартовые составы команд-соперниц:

БАТЭ: Щербицкий — Бага, Булят, Милунович, М. Володько — А. Володько, Драгун — Стасевич, Иванич, Гордейчук — Родионов;

Запасные: Чичкан, Гайдучик, Березкин, Сигневич, Туоминен, Поляков, Кендыш;

"Александрия": Панькив — Чеботаев, Гитченко, Басов, Бацула — Грицук, Запорожан, Банада — Полярус, Ситало, Цуриков;

Запасные: Леванидов, Бондаренко, Каленчук, Кулиш, Пономарь, Пашаев, Старенький.

Ранее в Украине "Александрия" в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы победила румынскую "Астру" со счетом 1:0. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Фото: @FCO1948, видео: Maxik, Sport 24/7