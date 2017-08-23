Универсиада-2017. Украинский гимнаст Верняев завоевал еще одну медаль

В тайваньском Тайбэе на летней Универсиаде-2017 украинский гимнаст Олег Верняев завоевал еще одну медаль, заняв второе место в опорном прыжке.

О этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные официального сайта соревнований.

В то же время агентство уточнило, что наш соотечественник набрал 14.733 балл.

Украинца опередил спортсмен из Доминиканской Республики, который заработал 14.783 балла. Бронза досталась атлету из Румынии.

Напомним, Универсиада-2017 стартовала в Тайбэе 19 августа, а завершится 30 числа. Ранее сообщалось, что Олег Верняев занял первое место в соревнованиях по спортивной гимнастике в многоборье.