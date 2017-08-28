Украинский форвард о сборной Турции: В гостях она не столько наглая

В национальной сборной Турции по футболу собраны самые лучшие исполнители не только по классу, но и по манере поведения.

Об этом форвард полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач, поигравший в турецком чемпионате, рассказал в интервью интернет-изданию "Команда №1".

"Самое интересное, что все команды, которые играют дома, считаются фаворитами, несмотря на то, кто к ним приезжает — "Галатасарай", "Фенербахче" или "Бешикташ". Стадионы практически всегда заполнены и это добавляет интереса матчам чемпионата, поскольку каждая игра непредсказуема. В Украине, к сожалению, такого не хватает", — посетовал бывший игрок "Эскишехирспора".

Он согласился, что сборная Турции дома и на выезде — две разные команды: "На домашних матчах у них сумасшедшая поддержка, а в гостях они не столь наглые по футбольным меркам, если можно так сказать".

Форвард заметил, что турецкие футболисты очень часто бывают излишне эмоциональными.

"Особенно это заметно, когда они играют без мяча. Могут между собой и поругаться. Однако в сборной, думаю, такого не будет, все-таки там собраны наилучшие исполнители не только по классу, но и по манере поведения", — подчеркнул Владислав Кулач.

Ранее "Главред" сообщал, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал имена футболистов, которые вызваны защищать цвета национальной команды в матчах отбора ЧМ-2018 против команд Турции и Исландии. Первый матч состоится в субботу, 2 сентября.

фото: sports.kz