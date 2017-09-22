Названы претенденты на звание лучшего футболиста, тренера и голкипера года по версии ФИФА

В ФИФА назвали претендентов на звание лучшего футболиста, тренера и голкипера года. Об этом сообщает официальный Twitter ФИФА.

Отмечается, что на звание лучшего футболиста претендуют Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Реал") и Лионель Месси ("Барселона").

На звание лучшего тренера — Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Антонио Конте ("Челси") и Зинедин Зидан ("Реал").

Также были названы номинанты на звание лучшего вратаря. Это Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Кейлор Навас ("Реал") и Мануэль Нойер ("Бавария").

Напомним, ранее в УЕФА назвали ТОП-3 претендента на звание лучшего игрока года.