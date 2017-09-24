В Канаде начались "Игры Непокоренных": парад наций и приветствие Порошенко, опубликованы фото и видео

В канадском городе Торонто в комплексе Air Canada Centre начались спортивные соревнования ветеранов боевых действий "Игры Непокоренных", в которых в этом году впервые украинская команда будет соревноваться.

Почетными гостями церемонии были, в частности, президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, основатель соревнований британский принц Гарри.

"Горжусь нашими воинами, которые приехали в Торонто. Ваше участие в "Играх Непокоренных" — это уже победа", — сказал Порошенко, сообщает пресс-служба глаы государства.

В начале мероприятия состоялся Парад Наций, когда все сборные-участницы торжественно прошли перед зрителями.

Участников также поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В своем Twitter канадский премьер пожелал всем раненым воинам удачи.

Игры Непокоренных (Invictus Games) — международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. Здесь принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными во время выполнения служебных обязанностей.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в связи с участием украинских военных в миссиях ООН и непосредственно как страна, чьи бойцы имеют боевой опыт в антитеррористической операции на Донбассе. 15 украинских спортсменов будут соревноваться в таких видах спорта, как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.

Фото: twitter.com/InvictusToronto; видео: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine