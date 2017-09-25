На турнире в Турции украинские каратисты завоевали три медали

На состоявшемся в Стамбуле 23-24 сентября турнире Karate 1 Series A выступили лидеры сборной Украины по каратэ.

Об этом сообщает сайт Xsport.

Представители национальной команды завоевали три бронзовые медали. Бронзовыми призерами стали каратисты из Львова: Галина Мельник в категории до 68 кг, Олег Филиппович — до 60 кг, Станислав Горуна — до 75 кг.

Мельник по ходу турнира победила оппоненток из Польши, Ирана, Франции и Японии. За шаг до финала украинка уступила чемпионке турнира Елене Киричи из Швейцарии. В поединке за 3-е место львовянка победила испанку Кристину Вискаино.

Филиппович на пути к третьему месту был сильнее противников из Швейцарии, Казахстана, Японии, Черногории, а в полуфинале проиграл чемпиону турнира турку Айкуту Каю. В утешительном финале наш соотечественник одолел японца Юго Козаки.

Лидер сборной и один из лучших украинских каратистов Станислав Горуна поддержал бронзовый успех своих соотечественников, победив спортсменов из Австралии, Косово, Ирана, Нидерландов и Японии. В полуфинале львовянин проиграл чемпиону Бахману Асгари из Ирана, а в схватке за бронзовую медаль выиграл у казаха Дастонбека Отаболаева.

За шаг до полуфинала остановились Екатерина Кривая — до 50 кг, Андрей Торошанко — до 84 кг.

Талантливая украинка Анжелика Терлюга провела только три поединка на турнире. Анита Серегина и Анастасия Степашко — лишь по два. Отметим, что украинец Валерий Чеботарь, выступающий за венгерский клуб в категории до 84 кг, занял пятое место.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины вошла в ТОП-6 лучших в командном зачете по итогам Универсиады-2017.

Фото: wkf.com.ua.