"Волшебный пендель Хацкевича". Главный тренер "Динамо" рассказал, как успокаивал киевлян в Белграде

29 сентября 2017, 14:28

Если бы я мог убить себя, я бы это сделал, заявил вратарь "Партизана" после матча с "Динамо".

Александр Хацкевич

В первом тайме матча 2–го тура Лиги Европы в Белграде у игроков "Динамо" была очень высокая заряженность, и это привело к большому количеству брака в игре киевлян при переходе от обороны к атаке.

Об этом заявил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич на традиционной послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт клуба.

"Если вернуться к матчу со "Скендербеу", то тогда эмоциональный фон был таким, что нужно было завести ребят. Сегодня же, наоборот, их надо было успокоить", — отметил он.

Он рассказал, что в перерыве сказал своим футболистам забыть ошибки, допущенные в первом тайме, взять мяч под контроль и все-таки построить игру так, как было запланировано.

Говоря о том, что Хачериди не тренировался накануне и не попал в заявку на матч, тренер заметил: "У него вчера вечером появились проблемы с горлом и общим состоянием здоровья. Хачериди провел необходимые процедуры, но сегодня утром он сказал, что не может готовиться к игре и что его состояние не позволяет ему находиться даже в запасе".

А говоря о проведенных заменах, констатировал: "Замены усилили нашу игру. Беседин здорово цеплялся за мяч, а Мораес решил исход матча. Ребята вышли и усилили нашу игру. Можно сказать, что проведенные нами замены повлияли на результат матча".

"Фактор первого гола очень важен для любой команды. У нас в первом тайме был достаточно хороший момент, когда Гонсалес не сумел забить мяч, находясь в выгодной ситуации. Повторюсь, в первом тайме было больше эмоций, чем умного футбола. Во втором тайме замены усилили нашу игру, да и сами ребята играли в тот футбол, который хочется видеть от них и в дальнейшем", — подвел итог игры Хацкевич.

В свою очередь игроки "Динамо" также прокомментировали поединок, состоявшийся в столице Сербии, сообщает dynamo.kiev.ua.

Капитан киевлян Сергей Сидорчук извинился перед командой за второй пропущенный гол.

"Наверное, если бы у нас не было настоящей команды, мы бы опустили руки и не выиграли бы этот матч. Но коллектив у нас есть. Спасибо ребятам!

Я не знаю, почему у нас не получается с первого тайма играть хотя бы так, как мы играем второй тайм. Мне кажется, это все в голове. Может, из разминки нужно что-то вынести полезное...", — отметил Сидорчук.

Полузащитник Виталий Буяльский также дал комментарий после матча в Белграде: "Почему сегодня не получился первый тайм? Наверное, нам сначала нужно что-то самим на свою голову придумать, а подом вылезать из этой проблемы. Пожалуй, это самая эмоциональная победа в моей карьере.

В перерыве Александр Николаевич не кричал, указал нам на наши ошибки и сказал, что у нас есть 45 минут, чтобы все исправить", — сказал Буяльский.

Куда более эмоциональными были слова голкипера "Партизана" Владимира Стойковича.

"Если бы я мог убить себя, я бы это сделал. Просто необъяснимо, что с нами случилось. Мы отдали сопернику победу, это единственное объяснение", — заявил сербский вратарь.

В свою очередь, главред журнала "Футбол" Артем Франков иронично прокомментировал победу киевлян над "Партизаном": "Почему первый тайм провальный — в "Динамо" толком не понимают. Впрочем, меня норма "три банки за второй тайм" вполне устраивает — лишь бы до перерыва много не пропускать! Волшебный пендель от Хацкевича обретает реальные черты".

Вместе с тем terrikon.com отмечает, что неожиданная победа "Зари" в Бильбао и волевая виктория киевского "Динамо" в Белграде, принесли 0,8 балла в копилку Украины в таблицу коэффициентов УЕФА, которая определяет представительство страны в еврокубках, а также стадии начала их участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Бельгийские клубы "Андерлехт" и "Зюлте-Варагем" вновь проиграли, и отставание Украины до восьмой строчки в рейтинге сократилось до 0,567 балла.

Напомним, в первом туре группового раунда ЛЕ "Динамо" победило албанский "Скендербеу" со счетом 3:1.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).

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