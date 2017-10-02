Шевченко о натурализации Марлоса: мы хорошо знаем все его качества

Никто специально не занимался натурализацией бразильца Марлоса, а футболист "Шахтера" сам пришел к решению о необходимости получения украинского гражданства.

Об этом заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, сообщает сайт zbirna.com.

"Мы уважаем его решение. В это непростое для Украины время многие спортсмены уезжают из страны, берут гражданство других государств, а Марлос, напротив, связал свое будущее с нашей державой. Теперь, когда он стал гражданином Украины, мы решили вызвать его в сборную. Глупо было бы отказываться от такого футболиста, который может создать хорошую конкуренцию в команде.

Марлос — универсальный футболист. Я читал, что он готов играть даже в воротах. Мы хорошо знаем все его качества, но посмотрим, как он и другие ребята будут работать на тренировках, и потом примем решение по составу. Наша главная задача — сохранить тот игровой баланс, который у нас есть. Баланс атаки и обороны. Мы не будем отказываться от своего стиля — от коротких и средних передач, от быстрого контроля мяча. Другое дело, что можно модифицировать саму схему игры, поменять определенные перестроения в атаке. Возможно, сыграем по системе 4—2—3—1, но это пока все теория. Проведем тренировочную работу, затем примем решение. В любом случае, очень хорошо, что появляется некоторая вариативность в атаке.

Конечно, когда бразилец впервые заговорил о возможности смены гражданства, мы начали собирать различную информацию, и она была положительной. К этому футболисту партнеры по команде относились с симпатией еще со времен его выступления за "Металлист". В "Шахтере" его тоже все уважают и ценят, в том числе и за пределами поля. Я общался с некоторыми ребятами из сборной, и они это подтвердили. В этом плане все нормально. Думаю, Марлос без проблем адаптируется в коллективе, который мы выстроили. Главное — отношение самого игрока. К работе, к партнерам, к футболу. Я так всегда говорил — и буду говорить. Узнаю, увижу, что у человека какие-то другие цели, в сборной при мне его точно не будет", — рассказал Шевченко.

Отметим, что Марлос сможет дебютировать за сборную Украины уже 6 октября в матче против Косово или 9 октябр в игре против Хорватии.

Напомним, ранее сообщалось, что на матчи с Косово и Хорватией Шевченко вызвал 7 легионеров.

Фото: instagram.