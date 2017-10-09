Отбор на ЧМ-2018. После первого тайма матча Украина — Хорватия счет 0:0

Сегодня, 9 октября, на НСК "Олимпийский" проходит главный матч года между сборными Украины и Хорватии. В отборе на ЧМ-2018 нашей команде нужна только победа.

Украина – Хорватия – 0:0

Сборная Украины показала себя сильной командой. Украинцы больше создавали опасных моментов у ворот хорватов.

Так Ракицкий мог отличиться уже буквально на первых минутах матча после подачи углового Коноплянки. Ярослав пробил метров с 30-ти, но вратарь хорватов перевл мяч на угловой. Ротань бил после паса Коноплянки, но тоже мимо ворот.

Опасный удар Степаненко издалека — мяч просвистел возле девятки.

Еще один момент был у Кноплянки. Караваев дал пас, Ярмоленко шикарно прошел по флангу, навесил и Коноплянка головой пробил мимо ворот.

Команды ушли на перерыв с нулвой ничьей.

Составы команд:

Украина. Пятов – Хачериди, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Гармаш, Марлос, Ярмоленко, Караваев, Ротань, Коноплянка

Запасные: Лунин, Коваль, Кучер, Соболь, Малиновский, Шепелев В., Буяльский, Сидорчук, Зинченко, Пердута, Коваленко, Беседин.

Хорватия. Субашич – Врсалько, Митрович, Ловрен,Вида, Перишич, Модрич, Бадель, Ракитич, Крамарич, Манджукич

Запасные: Ливакович, Калинич Л., Милич, Нижич, Чалета-Цар, Пиварич, Рог, Брадарич, Пашалич, Сантини, Чоп

апомним, опубликован прогноз ведущих мировых букмекерских контор на матч заключительного 10-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу Украина — Хорватия.