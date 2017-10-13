"ФФУ открыто поддерживает "Шахтер". Журналист потроллил "равноудаленную" позицию Павелко

Павелко — один из немногих наших руководителей, кто выполняет свои предвыборные обещания, иронизирует Шахов.
Заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов раскритиковал позицию президента ФФУ Андрея Павелко, который ранее обещал быть "равноудаленным".
Об этом Шахов написал в своей странице в Facebook.
При этом Шахов раскритиковал интервью Павелко, размещенное на сайте каналов "Футбол", принадлежащих президенту "Шахтера" Ринату Ахметову.
"Павелко — один из немногих наших руководителей, кто выполняет свои предвыборные обещания. Он говорил о футболе по-новому — мы такой получили. По-моему, кроме сборной Украины, еще никто не додумался врача на пресс-конференцию пригласить. Он говорил открытости федерации. Он сделал: теперь она открыто поддерживает "Шахтер", — написал Шахов.
Напомним, ранее экс-игрок "Шахтера" рассказал, как в команде Ахметова игрокам затыкают рот.