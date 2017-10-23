"Болею за "Динамо", когда Суркис еще не родился". Маркевич ответил на "маразм" от президента киевлян

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал слова президента "Динамо" Игоря Суркиса.

Об этом Маркевич сказал в комментарии zbirna.com.

"Сейчас я говорю не как функционер, а как поклонник киевского "Динамо", за которое болею с 1957-го года, тогда Игорь Михайлович еще даже не родился. Я всю историю "Динамо" знаю наизусть. В союзные времена этот клуб был лицом страны, поскольку выигрывал еврокубки, гремел на всю Европу. Мало тогда за рубежом знали об Украине, но когда я говорил, что "Динамо" — оттуда, все поднимали большой палец вверх. Но сейчас команду довели до такого состояния, что даже говорить не о чем. А то, что Игорь Михайлович что-то там рассказывает... Я не хочу вступать в полемику, ведь спорить могу только с людьми, которые понимают футбол...

А насчет старческого маразма скажу так: пусть Игорь Михайлович проведет со мной одну неделю, побегает каждое утро кросс по шесть километров. Думаю, после ста метров он остановится", -— заявил Маркевич.

Напомним, ранее Суркис жестко ответил Маркевичу на критику "Динамо".