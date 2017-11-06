Побоище в Киеве. Ультрас "Динамо" и "Черноморца" устроили массовую драку, опубликованы фото и видео

В воскресенье вечером, 5 ноября, в Голосеевском районе Киева произошла массовая драка с участием футбольных фанатов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел около 20:00 на улице Василия Касияна. На момент приезда правоохранителей большинство участников драки успели разбежаться. Полиция сумела задержать около 30 фанатов.

"Когда на место прибыли правоохранители, участники начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 30 человек. Всех их доставят к управлению полиции для дачи объяснений. Информация о пострадавших уточняется", — заявили в полиции.

Как сообщается на странице Troublemakers & Ultras Action в Facebook, драка произошла между фанатскими группировками киевского "Динамо" и одесского "Черноморца". В ней приняли участие 190 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре на футбольном матче ультрас избили нардепа.

Фото: Фейсбук О.Блищик.

Видео: @troublemakers.ua.