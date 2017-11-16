Хорватский защитник "Динамо" может продолжить карьеру в Англии или Италии

Защитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагой Вида может продолжить карьеру в Англии или Италии.

Об этом, со ссылкой на инсайдерскую информацию, сообщил корреспондента журнала "Футбол" Валерий Пригорницкий в Facebook.

Контракт Виды с "Динамо" истекает в конце этого года, поэтому хорват может уйти в качестве свободного агента.

По информации Пригорницкого, английский "Эвертон" и итальянский "Милан" уже вышли на хорвата с предложениями контракта.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Домагой заключил предварительный контракт с "Бешикташем".