На работу в Африку. Блохин может стать тренером сборной

Экс-тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин может получить работу в одной из африканских команд, сообщил агент Блохина Иван Пироженко.

"Олег Владимирович хочет вызов. Он хочет работать для задания и находится в хорошей как психологической, так и физической форме. Сейчас некоторые африканские сборные хотят поработать с Блохиным. Есть в нем харизма и какой-то магнетизм. Не могу это передать словами, но, кто его знает, понимает, о чем я хочу сказать. Это историческая личность. Он может завести и привести команду к результату, на данный момент мы находимся в стадии переговоров", — рассказал Пироженко, сообщает "Террикон".

Напомним, ранее Блохин прокомментировал вариант возвращения в киевское "Динамо".