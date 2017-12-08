Спасибо за успех. Хацкевич о победе "Динамо" над "Партизаном"

Наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды над "Партизаном" со счетом 4:1.

"Счет на табло отображает происходившее на футбольном поле. Сегодня наша команда заслуживает самых лестных слов. Закончили еврокубковую осень и хорошей игрой, и хорошим результатом. Поэтому ребятам — большое спасибо за такой успех", — сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции, сообщает пресс-центр киевского "Динамо".

По его словам, "теперь команда готовится к последней игре осени в чемпионате".

"По ходу группового этапа каждая игра складывалась для нас по-разному. Были матчи, где проявляли характер, как в матче с "Янг Бойз" в гостях, где команда буквально выцарапала хороший результат. Кстати, уже тогда мы фактически обеспечили себе место в плей-офф.

"В общем, игры были разные, но самое главное — завтра мы проснемся и увидим "Динамо" на первом месте в таблице", — сказал Хацкевич.

Напомним, пеерд матчем в Киеве избили фанатов сербского "Партизана".