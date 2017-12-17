Харлан стала победительницей на этапе Кубка мира по фехтованию в Мексике

На проходящем в мексиканском Канкуне этапа Кубка мира украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золотую медаль.

Харлан уверенно преодолела путь с самого низа турнирной сетки.

Отметим, что в полуфинале, по иронии судьбы, Ольга встретилась с Яной Егорян, которой уступила в полуфинале Олимпийских игр в Рио, и, минимально победила ее - 15:14.

А вот в финале украинка легко разобралась с итальянкой Арианой Эрриго — 15:6.

Напомним, ранее Харлан блестяще выступила на этапе Кубка мира по фехтованию в Тунисе.