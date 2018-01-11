Гегемония "Реала". В УЕФА назвали символическую Команду-2017

В УЕФА подвели итоги голосования болельщиков и назвали Команду-2017.

В опросе приняли участие рекордные 8,8 миллионов человек, сообщается на сайте uefa.com.

Наибольшее представительство в символической сборной имеет мадридский "Реал".

Команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ( "Ювентус")

Защитники: Дани Алвес ("ПСЖ"), Серхио Рамос ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Марсело ("Реал").

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал"), Эден Азар ("Челси").

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ( "Реал").

#TeamOfTheYear

Introducing your 2017 all-star XI after a record 8.8m votes! pic.twitter.com/MTpF7U37Yz — Team of the Year 2017 (@ChampionsLeague) January 11, 2018

Напомним, ранее Украина поднялась в таблице коэффициентов УЕФА.