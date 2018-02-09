Стало известно, когда сборная Украины сразится с японцами

В конце марта в бельгийском городе Льеж в рамках Kirin Challenge Cup 2018 in Europe сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с японской командой.

Игра состоится 27 числа на стадионе "Морис Дюфран", говорится на сайте Федерации футбола Украины.

Ранее украинцы дважды играли со сборной Японии — 21 марта 2002 года в японской Осаке наша команда проиграла со счетом 0:1, а 12 октября 2005-го в Киеве взяла своеобразный реванш — 1:0.

Напомним, 9 октября 2017 года в Киеве сборная Украины проиграла команде Хорватии со счетом 0:2 в заключительном матче группового раунда отбора на Чемпионат мира-2018 и лишилась шансов продолжить борьбу за путевку на турнир, а сборная Японии является участником финальной стадии ЧМ.