Хацкевич о жеребьевке 1/8 Лиги Европы: "Хорошая проверка на прочность"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал жеребьевку 1/8 Лиги Европы, по результатам которой киевлянам предстоит сразиться с римским "Лацио".

"Думаю, что многие наши болельщики не хотели видеть в соперниках "Динамо" такие клубы, как "Атлетико" и "Арсенал". Может, и "Боруссию", хотя встреча с Андреем Ярмоленко их, наверное, обрадовала бы. Наиболее желательным противником называли "Викторию", но жребий распорядился по-своему.

Конечно, "Лацио" — очень серьезный соперник. Даже четвертое место в чемпионате Италии говорит о многом. Я уже обратил внимание на то, что эта команда много забивает — почти как "Ювентус". Но и пропускает достаточно. Мы, безусловно, серьезно подготовимся к предстоящим матчам, изучим игру римлян. Планируем воочию посмотреть две домашние встречи "Лацио" — с "Миланом" и "Ювентусом". Думаю, для нашей команды, особенно для молодежи, это будет хорошая проверка на прочность. Ничего страшного там нет.

Почему итальянские клубы всегда были неудобными для "Динамо"? Потому что они всегда отличались хорошей тактической подготовкой и организацией игры. Мне не раз приходилось действовать против итальянцев. Матчи с "Лацио" в составе киевского "Динамо" в 1999 году я пропустил — уже не помню, почему. Но хорошо запомнил игры против этого коллектива, когда выступал за "Динамо" из Минска. Дома мы сыграли 0:0, а на выезде проиграли — 1:4", — сказал Хацкевич в комментарии zbirna.com.

В свою очередь менеджер "Лацио" Анджело Перуцци также прокомментировал жеребьевку Лиги Европы.

"На этом этапе все команды сильны. Кто-то сильнее, кто-то слабее, но каждая спопосбна причинить проблемы. "Динамо" — сложная команда. Молодой коллектив, в котором много парней, которые хотят проявить себя. Совершенно ясно, что в Лиге Европе больше нет слабых соперников. Даже на групповом этапе. Ты должен в каждом матче биться, как в финале", — заявил Перуцци, пишет football.ua.

Отметим, что первый матч соперников состоится 8-го марта в Риме, ответный — 15-го марта в Киеве.

Напомним, в четверг, 22 февраля, в Киеве в ответном матче 1/16 ЛЕ киевское "Динамо" принимало греческий АЕК и сыграло вничью 0:0. Однако за счет забитого мяча в гостях неделю назад (матч в Греции завершился со счетом 1:1), подопечные Хацкевича прошли в 1/8 Лиги Европы.