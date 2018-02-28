Экс-тренер раскритиковал "Динамо": слабенькое, нет никакой игры

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что команда слабенькая, у нее нет никакой игры.

Должно быть стыдно за то, как играет сегодня столичный клуб, рассказал он в интервью FootBoom.

"Несмотря на то, что "Динамо" — гранд украинского футбола, но на сегодняшний день — слабенький. Никуда от этого не денешься. Мы же видим, что у киевской команды нет никакой игры", — отметил собеседник.

По его словам, "команда стала неузнаваема". "Должно быть стыдно за то, как играет сегодня киевское "Динамо". В первую очередь, должно быть стыдно команде. Даже не знаю, кого можно из "Динамо" брать в сборную Украины!", — добавил экс-наставник.

Сабо подчеркнул, что клубу нужны хорошие игроки. "А как вы хотите? Чтобы без сильных футболистов команда показывала качественный футбол. Есть атака у "Динамо"? Нет. Есть фланговые проходы, которыми славились киевляне? Их практически нет. А что в средней линии, которая постоянно догоняет атаку противника? Нужно наоборот — ее встречать", — сказал он.

Ранее бывший главный тренер киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко говорил, что для команды потеря хорватского защитника Домагоя Виды является серьезным ударом, игрок был незаменимым, поскольку мог сыграть на разных позициях.