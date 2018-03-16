Лига Европы. Видео-обзор всех матчей 1/8 финала

Мадридский "Атлетико", "Марсель", московский ЦСКА и "Лейпциг" прошли в четвертьфинал турнира, киевское "Динамо" вылетело.
В четверг, 15 марта, прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.
Киевское "Динамо" вылетело из турнира, уступив на своем поле римскому "Лацио". Результаты остальных пар следующие:
"Локомотив" (Россия) - "Атлетико" (Испания) 1:5
Голы: Рыбус 20 - Корреа 16, Сауль 47, Торрес 65 (пен.), 70, Гризманн 85.
Первая игра 0:3
"Атлетик" (Испания) - "Марсель" (Франция) 1:2.
Голы: Уильямс 74 - Пайет 38, Окампос 52.
Первая игра 1:3
"Зенит" (Россия) - "Лейпциг" (Германия) 1:1
Голы: Дриусси 45 - Огюстен 22.
Первая игра 1:2
"Виктория Пльзень" (Чехия) - "Спортинг" (Португалия) 2:1
Голы: Бакош 6, 54 - Батталья 105.
Первая игра 0:2
"Лион" (Франция) - ЦСКА (Россия) 2:3
Голы: Корне 58, Диас 71 - Головин 39, Муса 60, Вернблум 65.
Первая игра 1:0
"Ред Булл" (Австрия) - "Боруссия" Д (Германия)
Первая игра 2:1
"Арсенал" (Англия) - "Милан" (Италия) 2:1
Голы: Уэлбек 39, 86, Джака 71 - Чаханоглу 35
Первая игра 2:0