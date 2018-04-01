Украинка завоевала "золото" на этапе Гран-при по фехтованию на саблях

В столице Южной Кореи Сеуле на этапе Гран-при по фехтованию на саблях олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира украинка Ольга Харлан завоевала золотую медаль.

"Серебро" добыла спортсменка из Венгрии Анна Мартон, "бронза" досталась румынке Бьянке Паску и немке Анне Лимбах, говорится на официальном сайте соревнований.

В четвертьфинале украинская саблистка победила Чой Суен из Южной Кореи, в полуфинале в очень напряженном противостоянии справилась с Паску, а в финале легко и уверенно обыграла венгерскую спортсменку, пишет УНИАН.

Ранее сообщалось, что в Сеуле этап Гран-при по фехтованию на саблях среди женщин и мужчин стартовал 30 марта, он завершится 1 апреля. Напомним, в декабре 2017 года в мексиканском Канкуне на этапе Кубка мира Ольга Харлан завоевала золотую медаль.