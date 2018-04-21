Триумф юниоров. Сборная Украины выиграла чемпионат мира по хоккею: фото и видео

Юниорская сборная Украины по хоккею стала победителем чемпионат мира в дивизионе IB, который проходил в Киеве.

В последнем матче на турнире украинским хоккеистам необходима была победа в основное время, которая позволяла нашей команде выиграть Дивизион 1B и повыситься в классе.

В решающей встрече оппонентом была сборная Румынии, проигравшая на чемпионате мира все матчи и уже вылетевшая дивизионом ниже.

Украинские хоккеисты стартовый период провели уверенно, нанесли 19 бросков и забросили две шайбы. Сперва отличился Ланин, а затем забил Пересунько. У гостей была одна реальная возможность, когда кипера Украины спасла штанга.

Вторая 20-минутка завершилась с тем же счетом 2:0. Еще по голу оформили Сиротенко и Матейченко.

В заключительном отрезке встречи украинцы забили еще две шайбы и закрыли турнир убедительной победой.

Успех 6:0 и Украина выигрывает домашний юниорский чемпионат мира.

Австрия набрала те же 12 очков, но наша команда имеет перевес в личных встречах, занимает первое место и поднимается во второй по силе дивизион.

Юношеский чемпионат мира U-18. Дивизион 1B.

Украина U-18 — Румыния U-18 - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 09:20 Ланин (Дуюн, Целогородцев) — 1:0, 11:20 Пересунько (Сиротенко) — 2:0, 29:19 Сиротенко (Середницкий) — 3:0, 35:09 Матейченко (Пересунько, Сиротенко) — 4:0, 42:02 Даниленко (Васильев) — 5:0, 55:41 Морозов (Даниленко) — 6:0

Вратари: Гурко — Деметр

Броски: 39 (19+11+9) - 11 (4+5+2)

Читайте наши новости в Телеграм:

https://t.me/glavredinfo