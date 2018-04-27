Слезы капитана. Легенда "Барселоны" заявил о том, что покидает клуб

Полузащитник испанской "Барселоны" Андрес Иньеста заявил о том, что покинет клуб по окончании сезона.

"Этот сезон станет последним для меня в "Барселоне". Я долго принимал решение. Для меня "Барселона" навсегда останется лучшим клубом мира. Этот клуб дал мне все. "Барселона" заслуживает, чтобы за нее выступал Иньеста лучшего образца, но в будущем я не смогу дать это команде", — сказал Андрес на специальной пресс-конференции.

Прощаясь с клубом, Иньеста прослезился.

Отметим, что Иньеста является воспитанником "Барселоны", а за первую команду он дебютировал осенью 2002 года в матче Лиги чемпионов против "Брюгге". За свою карьеру испанец добыл с "сине-гранатовыми" 31 трофей. Перед началом сезона 2015/16 был назначен капитаном "Барселоны" после ухода Хави.

Ожидается, что в новом сезоне Андрес будет выступать в Китае, а имя его нового клуба станет известно позднее.

Напомним, недавно Иньеста праздновал новый триумф "Барселоны": каталонцы завоевали Кубок Испании.