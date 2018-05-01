Еще два клуба премер-лиги на грани банкротства - СМИ

Футбольные клубы "Олимпик" из Донецка и "Верес" из Ровно могут не пережить предстоящего межсезонья - об клуба находятся в шаге от банкротства.

По информации Tribuna.com, "Олимпик", в случае вылета в первую лигу, исчезнет с футбольной карты Украины. Сейчас команда занимает 2 место во второй группе

В то же время по данным Обозревателя, ровенский клуб, который в текущем чемпионате за три тура до окончания занимает шестую позицию и оставляет за собой прописку в премьер-лиге, может быть расформирован. Причина – отказ спонсоров клуба дальше финансировать команду.

Ранее главу ФФУ Павелко раскритиковали за предложение отдать "Динамо" в "другие руки".