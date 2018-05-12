Ломаченко vs Линарес: все подробности о бое в Нью-Йорке 12 мая

В субботу, 12 мая, украинский чемпион по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden встретится в ринге с чемпионом мир по версии WBA Хорхе Линаресом. На кону боя будет стоять титул венесуэльского соперника.

Крепкий орешек из Венесуэлы

Хорхе Линаресу 32 года. Он экс-чемпион мира в полулегкой, второй полулегкой, а сейчас чемпион в легкой весовых категориях. На профессиональном ринге провел 47 боев, в 44 из которых отпраздновал победу, пишет isport.ua.

Линарес – многоударный боксер, серийный, но при этом удары у него недостаточно сильные, ведь последних соперников он не смог нокаутировать. За последние 14 месяцев "El Nino" трижды защищал титул, каждый раз проходя всю 12-раундовую дистанцию. Сперва он выиграл в реванше у Энтони Кроллы, затем был бит олимпийский чемпион Люк Кэмпбелл, а в январе он прошел Мерсито Гесту.

У Хорхе много преимуществ: он обладает хорошей ручной скоростью, таймингом, рефлексами и хорошим ударом, но он ничем не лучше Ломаченко. Венесуэльский боксер всего на несколько килограмм тяжелее и это не будет иметь огромного значения. Как и скорость Хорхе – Василий все равно быстрее. Размах рук может помочь Линаресу разве что нивелировать умение Ломаченко на длинной дистанции, но украинец легко будет входить на короткую и длинную дистанции.

Василий – хитрее, а еще у него лучше защитные навыки, так что как бы Линарес не надеялся много попадать и сильно, ему это не удастся. Ломаченко в первую очередь работает головой и ему нужно раунд-два, чтобы "прочитать" соперника. Он творит невероятные вещи в ринге и Хорхе Линарес станет очередной ступенькой к его пути на вершину.

Дуэль взглядов

Отметим, что накануне спортсмены провели дуэль взглядов. При этом первым отвел глаза венесуэлец.

Прогнозы букмекеров

По мнению букмекеров, ожидаемо, украинский боксер является фаворитом противостояния.

Ставки на победу Ломаченко букмекерская контора bwin принимает с коэффициентом 1,13. Успех венесуэльца Линареса оценивается котировкой 6,0. А ничейный исход встречи – 26,0.

Мнения экспертов

Промоутер Линареса Оскар Де Ла Хойя убежден, что его боксер победит украинца Василия Ломаченко, сообщает BoxingScene.

"Хорхе зарекомендовал себя как лучший легковес, ведь за свою легендарную карьеру принимал любые бои. Но победа в субботу ночью выведет его на иной уровень.

Мы прекрасно понимаем, что Ломаченко считается лучшим бойцом планеты, но он никогда не встречал кого-то с габаритами и способностями Хорхе. Уверен, что Линарес отстоит свои титулы WBA и Ring", – сказал Де Ла Хойя.

Экс-чемпион WBA в легком весе Энтони Кролла, дважды встречавшийся с Хорхе Линаресом в 2016 и 2017 годах, полагает, что у венесуэльца есть неплохие шансы победить в субботнем поединке с Василием Ломаченко.

"Это бой двух самых техничных боксеров мира, соревнование интеллектов, — сказал Кролла в интервью BoxNation. — Поединок интересен также тем, что Ломаченко поднимается в более тяжелый вес. Линарес намного крупнее Ригондо, и я хочу увидеть, как Ломаченко будет решать эту проблему. Нельзя не признать, что Ломаченко — очень особенный боксер, но он быстро двигается по весовым категориям. Рано или поздно этому придет конец. Возможно, это случится в субботу, но я не уверен".

Промоутер чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о возможных вариантах для украинца после поединка с Хорхе Линаресом.

"Если Ломаченко сумеет победить Хорхе Линареса, то, вероятно, следующий поединок будет объединительным. Он проведёт встречу или с чемпионом мира по версии WBC Майки Гарсией, или с обладателем пояса по версии WBO Раймундо Бельтраном", — приводит слова Арума Boxingnews24.

Открытая тренировка спортсменов

Накануне поединка спортсмены провели открытую тренировку.

Ринг был выставлен в Нью-Йорке прямо напротив Madison Square Garden, в котором на большой арене пройдет бой между украинцем и венесуэльцем.

Особый пояс для чемпиона

Всемирная боксерская ассоциация выпустила специальный пояс к титульному бою в легком весе между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом. Об этом сообщает официальный сайт WBA.

Это пояс с оригинальным дизайном, который создан специально для исторических боев.

Ранее WBA выпускала подобный пояс к боям Головкин – Альварес и Владимир Кличко – Джошуа. Президент WBA Джилберто Хесус Мендоса лично вручит пояс победителю боя.

Обращение Ломаченко к болельщикам

Накануне поединка Ломаченко обратился к украинским болельщикам: "Вы знаете, есть зимняя рыбалка, а есть просмотр бокса по ночам. И то, и другое дело не совсем комфортное, но приносит удовольствие. В ночь с 12 на 13 мая я постараюсь порадовать Вас и вернуться в Украину с очередным трофеем".