Украина – Албания: где сегодня смотреть матч

В воскресенье, 3 июня, сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с командой Албании. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Поединок состоится на стадионе "Камиль Фурнье" во французском Эвиане.

Прямую трансляцию матча можно будет увидеть на общенациональном канале "Украина".

Кроме того, транслировать матч будет "Футбол 1". Здесь прямой эфир будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием экспертов и журналистов.

Ранее стало известно, какой украинский канал добыл право транслировать ЧМ-2018.

НОТУ приобрела права на показ ЧМ-2018 еще в 2010 году, однако в феврале этого года приняла решение не транслировать матчи чемпионата.

Официально о показе матчей будет объявлено позже, когда будут согласованы все детали сделки.

Ранее Верховная Рада пыталась на государственном уровне запретить показ ЧМ-2018 в Украине, но законопроект не набрал нужного количества голосов.