ЧМ-2018: Стал известен результат матча "Тунис - Англия"

Во понедельник, 18 июня, в рамках первого тура группы G ЧМ-2018 в России между собой сразились сборные Англии и Туниса.

Англичане не стали тратить времени на раскачку и сразу "обсели" ворота противника. Уже на 3-й минуте Джесси Лингард воспользовался неразберихой в штрафной площади и ударил с близкой дистанции - Муэ Хассен удачно прыгнул и отбил мяч на угловой. Почти сразу же тот же Лингард выкатил "пас-лялечку" на Рахима Стерлинга, но тот "запорол" голевой момент. Мастерство Хассена, казалось, выручит и на 11-й минуте, когда Джон Стоунз ударил головой, но после сейва кипера первым на мяче был Харри Кейн, который и открыл счет.

Тунис сравнял счет на 33-q минуте. Кайл Уокер попросту "отмахнулся" от Фахреддина Бен Юссефа в штрафной площади Англии. Судья "дал" пенальти. Ферджани Сасси пробил в правый от вратаря Джордана Пикфорда угол. Закончился первый тайм очередным моментом от неугомонного Лингарда - на 44-й минуте он протолкнул мяч мимо Хассена, но Тунис спас каркас ворот.