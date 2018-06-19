ЧМ-2018. Стало известно, как сыграли между собой сборные России и Египта

Во втором и во многом решающем матче для группы А на ЧМ-2018 сошлись сборные России и Египта. Россияне сразу же понеслись в атаки, а вот египтяне крайне и крайне неубедительно играли. Однако в целом матч шел без особых опасных моментов вплоть до конца первого тайма.

Затем, видимо, главный тренер россиян Станислав Черчесов "накачал" как следует своих подопечных в раздевалке, поскольку на 47-й минуте Роман Зобнин здорово сыграл на подборе и "выпулил" по воротам издали, а защитник египтян Ахмед Фатхи неловко срезал мяч в свои ворота. 1:0. На 59-й минуте Марио Фернандес развернулся с мячом и откатил его под удар Денису Черышеву. Тот издевательски катнул мячом между ног вратарю Египта Мохамеду Эль-Шенави. 2:0. Разгром завершил на 62-й минут Артем Дзюба, который удачно "отлепился" от защитника и расстрелял египетские ворота. 3:0. Египтянам все же удалось один мяч отыграть. На 73-й минуте их главная звезда Мохаммед Салах очень уверенно реализовал пенальти. 3:1. С таким счетом матч и закончился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сборная Сенегала сенсационно обыграла сборную Польши.